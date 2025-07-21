Защитник Динамо Александр Караваев уверяет, что команда полностью справилась со всеми задачами, которые были поставлены во время сборов.

– Саша, Тренировочный сбор практически завершен. Как он прошел для тебя?

– Очень позитивно, потому что все, что нам давали, мы выполнили. Конечно, было очень трудно, потому что когда ты возвращаешься из отпуска и начинаешь получать физические нагрузки, то это действительно трудно. По крайней мере, такой была первая неделя. А когда уже начинаются игры, то понемногу входишь в игровой ритм – и становится легче. И все же, за весь период сборов накапливается усталость. Поэтому выходной в конце сбора был уместным. Именно то, что нужно, чтобы плавно перейти в недельный цикл перед официальными матчами.

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– Как бы ты оценил свою физическую форму сейчас?

– Трудно объективно оценить собственную физическую форму, потому что ты можешь это сделать уже после нескольких официальных матчей. Тренировочные игры – это одно, а когда стартуют официальные – это совсем другое. Это и другой настрой, и физически ты выкладываешься на максимум. К официальным матчам я физически готов на 100%, а вот по выносливости – однозначную оценку можно дать только после нескольких поединков официального статуса.

– Я читал на официальном сайте, что в пятницу вы имели интересную эстафету на скорость, технику и сообразительность. Что вам пришлось делать?

– У нас часто бывают такие упражнения, чтобы немного подумать. Ты стартуешь по сигналу, бежишь 10 метров, обводишь стойку с мячом. А потом играешь во что-то вроде крестиков-ноликов. Кладешь манишку (как крестик или нолик), в твоей команде по 4 игрока. Становится интересно, когда уже положено три манишки и надо перекладывать свою – тут важно подумать, куда именно, чтобы соперник не победил.

Или, бывает, есть пять позиций, на которых стоят игроки. Тебе надо как можно быстрее отдать пас, и последний игрок должен забить в маленькие ворота. Если не забиваешь – отжимаешься. Если ты последний – также отжимаешься. То есть можешь выполнить отжимание дважды.

– Читал много переживаний болельщиков относительно результатов контрольных матчей на сборах. Мол, как можно проигрывать Осиеку, Мидтьюлланду и тому подобное. Результат на сборах имеет значение? Или счет – не главное, важнее выводы из каждой игры?

– Для такой команды, как Динамо, результат всегда должен быть на первом месте – это главное. Но чтобы успокоить болельщиков, скажу: сборы – это такой этап подготовки, когда ты работаешь не на результат, а над определенными требованиями тренерского штаба. Работаешь под нагрузкой, и часто бывает так, что играешь с соперниками, которые уже завершают сборы и подходят к сезону в почти готовом состоянии. А мы, скажем, только начали работать. Или наоборот.

То есть, задачи зависят от стадии сборов. Иногда нужно просто получить физическую нагрузку: отыграть тайм или весь матч. Так в футбольном мире заведено – результат на сборах не является показателем, потому что на такие игры ставятся другие цели. А уже когда начнутся официальные матчи – тогда и можно будет делать выводы. У нас были свои задачи, и, конечно, хочется постоянного результата. Но под нагрузкой это немного сложнее, – подчеркнул Караваев в интервью Football.ua.

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