"В течение последних двух месяцев я общался с семьей, мы взвешивали все "за" и "против", думали, как лучше сделать. Я высказывал свое мнение, жена – свое. Остановились на том, чтобы я остался.

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Помню, четыре года назад, когда я подписывал свой первый контракт с Динамо, у меня спрашивали о впечатлениях и целях. Они остались неизменными – тогда я говорил, что хочу выигрывать трофеи с Динамо. Это удалось, я помню все ощущения и эмоции относительно побед, и теперь хочу делать это и в дальнейшем, чтобы снова почувствовать то же самое, выиграв чемпионат. С такими мыслями, целями и мотивацией принял решение подписать новый контракт, продолжить сотрудничество с Динамо и бороться за самые высокие места.

Пять трофеев за четыре года – это хороший показатель, но не лучший. Всегда хочется достигать максимума. Есть обстоятельства, есть соперники, но все зависит от нас. Сейчас я мотивирован, как никогда раньше. Сейчас на сборах мы делаем все возможное, чтобы улучшить нашу игру. Конечно, мы сделаем выводы из последнего сезона, который, считаю, был провальным. Но это хороший материал для работы, из которого мы должны вынести и усвоить правильные уроки. Минусы оставим в прошлом, а в новый сезон возьмем только положительные моменты.

Что именно стало для меня ключевым фактором и главной причиной, чтобы остаться в команде? Амбиции спортсмена. Я помню себя в детстве, в юношеские годы, когда начал взрослую карьеру – всегда ставил перед собой максимальные цели, хотел играть на максимальном уровне за топ-клуб и за сборную. Все получилось так, как я хотел. Конечно, в определенных моментах могло быть лучше, а в других – наоборот, получилось лучше, чем я ожидал. В общем, все, что происходило в моей карьере до сих пор, оцениваю очень хорошо, меня все устраивает и нравится. Поэтому хочу эти моменты переживать и в дальнейшем", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, 31-летний защитник подписал соглашение сроком на 2 года. "Футбол 24" ранее сообщал, что Полесье готово было улучшить условия Александра, но тот решил остаться в столичном гранде.

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