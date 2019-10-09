Караваев объяснил, почему матч против Литвы важнее, чем против Португалии

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев поделился мнением относительно двух ближайших матчей отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии.

"Поддержка каждый раз больше и больше, куда бы мы не приезжали. На открытую тренировку приходит все больше людей, поддерживающих нас. Холодно или жарко – всегда приезжают, что очень радует, придает энергии и сил. Огромный им поклон, большое спасибо!

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К матчу понемногу готовимся. Он для нас самый важный, думаем только о нем. С завтрашнего дня начнем разбирать Литву, сделаем определенный анализ нашей прошлой встречи.

На эмоции влияет только то, что мы набрали хороший ход и не хотим его уменьшать. Хотим только улучшать свою игру. Это придает больше уверенности: выходим, знаем, что мы делаем, отталкиваемся от своей игры. Конечно, хотим только побеждать. Настраиваемся на хороший футбол и будем делать то, что от нас требует тренерский штаб.

Матч с Литвой важнее, конечно. Он ближайший, думаем только о нем. После Литвы уже будем думать о Португалии", – цитирует Караваева Footboom.

Напомним, 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет с Литвой, а 14-го – в Киеве с Португалией.

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