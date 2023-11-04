"Обидно, что Луческу подал в отставку именно в таких обстоятельствах, когда мы проиграли. Он очень хотел доиграть этот чемпионат, выиграть его, были большие цели и планы, но не получилось.

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Повторюсь, это очень обидно, ведь до этого были хорошие времена – мы и в Лиге чемпионов играли, и чемпионами становились, и Кубок, и Суперкубок... Кроме того, много молодежи перешло играть в другие чемпионаты – от этого выиграл и клуб, и игроки. Сейчас у нас тоже есть много молодежи на перспективу, чтобы в будущем этих ребят также продать.

Луческу не предупреждал перед матчем, что в случае поражения уйдет. Мы узнали об отставке уже после матча. Когда зашли в раздевалку – он сказал нам об этом. Завтра у нас будет сбор команды, потом тренировка. Когда мы соберемся командой, нам все скажут относительно нового наставника", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, Луческу пришел в Динамо в июле 2020 года и с первой же попытки выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины, а также вывел киевлян в групповой турнир Лиги чемпионов. К сожалению, на этом успехи "бело-синих" под руководством румына завершились. Сейчас команда после 13-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на седьмой строчке, набрав 16 очков.

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