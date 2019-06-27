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Караваев не полетел на сборы Зари – стала известна сумма потенциального трансфера игрока в Динамо

12:49 430 Читати українською
Караваев не полетел на сборы Зари – стала известна сумма потенциального трансфера игрока в Динамо
Александр Караваев / фото из соцсетей

Делегация луганской Зари сегодня, 27 июня, отправилась на тренировочный сбор в Словению.

Подопечные Виктора Скрипника будут до 12 июля находиться в словенском городе Птуй, где сыграют 5 товарищеских поединков.

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Наставник Зари взял на первый тренировочный сбор 24 игрока. Стоит заметить, что не полетел в Словению капитан команды Александр Караваев, который вскоре должен присоединиться к Динамо.

Между тем, информационный сайт болельщиков Зари сообщил, что за переход 27-летнего защитника киевляне заплатят 1,25 млн евро.

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