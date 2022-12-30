"Динамо хорошо начало выступления в квалификации Лиги чемпионов… Все проходило очень хорошо. Конечно, мы готовились к этим матчам тщательно – тренировка, возобновление, подготовка. Подходили к ним, полные желания добиться результата…

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Но эмоционально очень истощенные, постоянные переезды и новости с фронта отнимали много энергии и сил. В конце концов, два болезненных поражения от Бенфики очень сказались на нашем состоянии, было сложно настроить себя на ближайшие матчи.

Нет ли обиды на тренера из-за отсутствия стабильного места в основе? Как игроку с большими амбициями, конечно, хочется играть постоянно все матчи, но, повторюсь, есть главный тренер, принимающий решение, и есть команда, которая делает все для достижения результата. Так что у меня никогда не было и не могло быть обид на тренеров, потому что я профессионал", – отметил Караваев в интервью Fanday.

Напомним, что Динамо проиграло Бенфике в квалификации Лиги чемпионов, а в группе Лиги Европы добыло лишь 1 пункт – в соперниках были Фенербахче, Ренн и АЕК Ларнака.

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