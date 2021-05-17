Защитник Динамо Александр Караваев признался, когда он с партнерами поверил в себя.

"Я бы назвал наш путь на Евро-2020 историческим. Не многим командам удается пройти отборочный этап без поражений. После гостевого матча с Португалией мы еще больше почувствовали уверенность в своих силах, у нас словно выросли крылья. И здесь дело не столько в ничейном результате, сколько в хладнокровии, которое продемонстрировала наша команда по ходу того матча.

"Не хотелось бы стать чужим на этом футбольном празднике": Караваев оценил шансы сборной Украины на Евро-2020

Перед стартом отбора Андрей Николаевич акцентировал наше внимание на том, что главные факторы в достижении результата – дисциплина на футбольном поле и выполнение тренерских установок.

Например, Мауро Тассотти очень много работает с защитниками. В оборонительных действиях очень важно быть все время сконцентрированным, правильно выбирать позицию. Играть так, чтобы тебе было удобно действовать против атакующего игрока. Ну, и, естественно, акцент делается на тактических перестроениях, когда команда атакует и когда обороняется", – сказал Караваев в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в активе 28-летнего полузащитника 30 матчей в составе сборной Украины, в которых он отметился одним голом и отдал восемь результативных передач.

"Динамо? Я сам був у шоці": Владислав Кулач – про 15 голів, конкуренцію з Циганковим, чутки і невиклик на Євро-2020