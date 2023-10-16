"Ярмола всегда меня поддерживает во всем. Он сыграл и играет очень большую роль в моей карьере, особенно в сборной. Он всегда поддерживал меня, когда я впервые приехал в сборную и все остальные разы. Он всегда был рядом и поддерживал.

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Могу так же сказать и обо всех остальных, с кем я пересекся за все эти 7-8 лет в сборной. Все всегда поддерживают, в команде очень семейная атмосфера. Кто бы ни пришел, у нас нет такого, что можем что-то не поделить. Мы всегда все сразу решаем в нашем кругу.

За Андрея скажу, потому что он такой человек – все знают, что он легенда для нашего футбола. Но он себя ведет как обычный человек, как все. Он не ставит себя выше кого-то, он всегда на одном уровне со всеми. И когда тебя в любое время в жизни поддерживает такой человек, это придает очень много сил, желания и вдохновения. А сейчас, когда мы уже играем в одной команде, то всегда шутим и поддерживаем друг друга. Здоровая атмосфера", – сказал Караваев в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Ярмоленко недавно перенес операцию на колене и в этом году уже не сыграет.

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