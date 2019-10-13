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Караваев назвал ключевой фактор победы сборной Украины в матче против Португалии

10:36 86 Читати українською
Караваев назвал ключевой фактор победы сборной Украины в матче против Португалии
Александр Караваев / Footboom

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, что может помочь "желто-синим" победить Португалию в матче отбора к Евро-2020.

 

"Все зависит только от нас. Поэтому будем все делать, чтобы именно с первого места выйти.

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Настроение на Португалию замечательный, боевой. Какая может быть лучше мотивация, чем игра перед заполненными трибунами? Более 70 тысяч на стадионе. И матч против чемпиона Европы", – рассказал Караваев в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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Александр Караваев Александр Караваев Португалия Португалия Украина Украина Евро-2020 Украина - Португалия
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