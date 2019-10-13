Караваев назвал ключевой фактор победы сборной Украины в матче против Португалии

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, что может помочь "желто-синим" победить Португалию в матче отбора к Евро-2020.

"Все зависит только от нас. Поэтому будем все делать, чтобы именно с первого места выйти.

Украина – Литва: Малиновскому нет равных, решения Шевченко себя оправдали – оценки сборной за уверенную победу

Настроение на Португалию замечательный, боевой. Какая может быть лучше мотивация, чем игра перед заполненными трибунами? Более 70 тысяч на стадионе. И матч против чемпиона Европы", – рассказал Караваев в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

Украина – Литва: мы одной ногой на Евро-2020, Малиновский – космос, Соболь использовал шанс, а Ярмоленко сейчас чужой