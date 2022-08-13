"Наш будущий соперник очень хорошо усилился, сменился тренер, очень техничная и сильная команда. Начали потихоньку их разбирать, смотреть, как они играли матчи на предыдущей стадии. Будем тщательно готовиться, поскольку понимаем, что это последний шаг, очень важный. Мы проделали огромную работу, и сейчас еще лучше быть подготовленными к будущим играм.

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Чем отличается эта Бенфика от прошлогодней? Так трудно сказать, поскольку мы полностью не смотрели матчи, которые у них были. Первое впечатление – техничная команда, есть свой рисунок игры. Чуть-чуть отличается от прошлого сезона, поскольку у них другая игровая схема, поэтому будем готовиться по-другому, чем год назад.

Все в команде очень настроены из-за того, что матча Динамо ждет вся Украина? Конечно, мы это понимаем и все видят, какая у нас сейчас ситуация. Очень тяжело выходить на матч, держа в голове все печальные новости, происходящие в Украине. При этом есть много хороших известий, но вообще слово "война" – это уже очень страшно, и практически невозможно выходить на поле и выбрасывать из головы мысли о происходящих на родине событиях.

Но, в то же время, мы понимаем, что ребята защищают родную землю и позволяют нам играть и представлять свою страну на международной арене, и для нас это большая привилегия. Поэтому мы должны выкладываться более чем на сто процентов, ведь нашим защитникам на родине гораздо труднее", – поделился Караваев в комментарии официальному сайту Динамо.

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