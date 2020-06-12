Караваев нашел позитив в переносе Евро-2020 на следующий год

Полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев высказался об изменении даты проведения чемпионата Европы 2020 года.

"В переносе Евро на год для сборной можно найти как свои плюсы, так и минусы. Но я всегда стараюсь мыслить позитивно, поэтому, считаю, для нас будут такие моменты, которые пойдут на пользу от переноса Евро.

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Во-первых, уже осенью должна начаться Лига наций. В этом турнире нас ждут матчи против топ-сборных и именно через эти матчи мы сможем хорошо подготовиться к финальной части. Значительно лучше, чем мы могли это сделать этим летом, ведь таких соперников в рамках подготовки к финальной части у нас не было.

Во-вторых, мы сможем усовершенствовать наш стиль игры. Думаю, никто не сомневается, что у нас была игра. За год она никуда не денется и я верю, что сборная станет еще сильнее", – цитирует Караваева издание Zbirna.com.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 Евро-2020 было перенесено на 2021 год.

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