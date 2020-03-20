Караваев нашел позитив для сборной Украины в переносе Евро-2020

Полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020.

"Перенос Евро на год может сказаться на сборной. Но это будет еще один дополнительный стимул. Нужно еще год работать, чтобы держать этот уровень. Это сыграет в плюс, что у нас будет еще целый год лучше сыграться, наработать тактические схемы, задумки тренерского штаба. Я склоняюсь больше к позитивному.

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Плюс у нас есть за рубежом ребята, которые были травмированы, мало играли. Будет еще целый год подготовки, через год все будут полностью в строю.

Не сомневаюсь, что появится еще больше конкуренции. У нас много перспективных ребят от 21 до 24 лет, которые могут усилить и создать конкуренцию в сборной. Для сборной это будет еще лучше. Каждый будет стремиться показывать максимум, чтобы попасть в сборную.

Мы ничего не можем сделать в этой ситуации, поэтому нужно смириться, решить проблему, а потом готовиться дальше", – сказал Караваев Youtube-каналу FootballHub.

Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на лето 2021 года.

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