"Если сейчас взглянуть на положение дел в мировом футболе, то почти все команды выравниваются. Конечно, есть топ-5 сборных, но все пытаются к ним подтянуться. Даже команды небольших стран, например Лихтенштейн, Люксембург или Мальта, поднимают свой уровень. Их игроки выступают в чемпионатах больших стран, поэтому у них растет мастерство. Со всеми соперниками будет сложно, поэтому надо на каждую игру настраиваться как на последнюю.

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В нашей группе такая турнирная ситуация, что очень многое зависит от каждого матча. Нельзя сказать, что два поединка надо выиграть, а потом где-то расслабиться. Надо выигрывать все матчи, чтобы со стопроцентной уверенностью выйти на второе место.

Жаль, что с нами пока нет Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Это наши лидеры, поэтому это большая потеря. Виктор в последних поединках за Жирону и забивал, и отдавал. И Ярмоленко забил... Но произошло как произошло. Даже несмотря на такие потери, в сборной большая конкуренция. В хорошей форме, например, Александр Зубков. Приедет Назарий Русин, который может без проблем сыграть на любом фланге или на острие атаки. Что касается меня, то я готов сыграть на любой позиции, где меня увидит тренерский штаб.

Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят. В сборную приезжают все лучшие на данный момент, наиболее подготовленные и с игровой практикой. Все они могут помочь команде. У нас сильный тренерский штаб, который разбирает каждую игру. Нам показывают и наши матчи, и матчи соперников. Готовимся тщательно и все понимаем. То есть теоретически и физически мы полностью готовы, а уже на футбольном поле должны продемонстрировать стопроцентную концентрацию, чтобы все получилось и реализовались тренерские установки", – цитирует Караваева официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины накануне начала подготовку к октябрьским матчам отбора на Евро-2024: 14 октября подопечные Сергея Реброва сыграют с Северной Македонией, а 17-го – с Мальтой.

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