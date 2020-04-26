Караваев нашел оправдание поведению Хачериди на футбольном поле

Защитник киевского Динамо Александр Караваев поделился мнением о дисквалификации Евгения Хачериди в чемпионате Беларуси.

"Женя в своем репертуаре. Когда выходит на поле, он в другом мире, все переворачивается. Общались с ним – адекватный, простой парень. Обо всем можно пообщаться.

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А когда выходит на поле, то полностью в игре, бывают непонятные моменты. Он их объяснить сам не может. Уверен, он это делает не нарочно, не со зла. Наверное, сильно большой азарт в игре, все это эмоции", – сказал Караваев в эфире FootballHub.

Напомним, в матче 5-го тура чемпионата Беларуси против Витебска украинец на 85-й минуте ударил в своей штрафной соперника, заработал удаление и "привез" своей команде пенальти. Как следствие, Динамо уступило 0:1. Уже в подтрибунном помещении Евгений решил выяснить отношения с главным арбитром матча. В результате, за свои действия 32-летний игрок получил дисквалификацию на 5 матчей и штраф в размере 50 базовых величин (около 15 тысяч гривен).

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