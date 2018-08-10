Караваев: Матч против Браги у нас получился намного лучше, чем другие встречи в этом сезоне

Автор гола в ворота Браги Александр Караваев прокомментировал матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы (1:1).

"Конечно, хотелось большего. Хотя результат неплохой, учитывая то, что по ходу матча мы проигрывали. Играли хорошо и в первом тайме, и на второй вышли заряженными. В обороне тоже действовали неплохо. Пропустили гол после отскока мяча.

Тренер со скамейки нам кричал: давайте, играйте. Да и сами все понимали, рук не опустили. Потом собрались, начали создавать моменты. В итоге – сыграли вничью. Хотя создавали еще моменты, могли забивать, но не повезло.

Заря – Брага: Караваев забил блестящий гол

Юрий Николаевич говорил, что крайним полузащитникам надо возвращаться. Крайние защитники соперника играют очень высоко, плюс хавбеки смещаются. Они очень насыщают атаку, поэтому приходилось отрабатывать и в обороне.

Моментами мы пытались выбегать вперед. Оставалось только довести дело до логического завершения. Не хватало последнего паса. Думаю, что матч против Браги у нас получился намного лучше, чем предыдущие встречи в этом сезоне. Уверен, что мы можем еще лучше. Постараемся улучшить свою игру.

Забитый мною гол? Если есть возможность ударить, то мы бьем. Я не хотел обрабатывать, поэтому бил сразу. Сначала показалось, что мяч летит выше ворот, но затем упал прямо под перекладину", – цитирует Александра Караваева официальный сайт Зари.