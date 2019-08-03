Караваев: Леоненко считает, что с игроками Динамо невозможно что-то выиграть? Возможно, он изменит свое мнение

Полузащитник Динамо Александр Караваев оценил перспективы "бело-синих" в сезоне 2019/20.

Напомним, Караваев присоединился к Динамо летом, перейдя из луганской Зари, и уже успел выиграть первый трофей – Суперкубок Украины-2019.

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"Леоненко заявлял, что с игроками Динамо невозможно что-то выиграть? Я слышал об этом. Возможно, в новом сезоне он изменит свое мнение.

В Шахтере в течение 15 лет создалась бразильская атмосфера. Многих бразильцев приглашают на атакующие позиции. Плюс тренеры, даже Луческу, как сообщали, говорит на португальском. То есть румын понимал футболистов. Сейчас уже два тренера сменилось, именно португальцы. Это их вектор, эта система заложена. Это все видят и все об этом знают.

А в Динамо всегда больше украинцев, хотя есть и иностранцы. Но иностранцы не из одной страны или континента. Даже сейчас в основном украинцы, а иностранцы по одному-двое из разных стран.

Покажем ли зубы в новом сезоне? Я вижу, что в команде не то, чтобы заждались, но хотят трофеев. Все ребята достаточно квалифицированные, играют в национальных сборных. Это раньше говорили, что 25 лет – это молодой и перспективный, даже 27. А сейчас это нормальная практика, когда в 21 ты уже год-два играешь в УПЛ. Тем более, в таком клубе, здесь других задач нет", – рассказал Караваев в эфире Вацко Live.

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