Караваев: Каждый должен понять, для чего он находится в таком клубе, как Динамо

Защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал в эфире "Профутбол" поражение от Десны в рамках 7-го тура УПЛ.

"Не оправдываемся. Играем, стараемся, есть моменты, но забить не получается. Какой-то нефарт. Единственное, что положительное, так это то, что на каждую игру приходит 14-15 тысяч болельщиков.

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

С ребятами поговорили, и прежде всего, каждый должен понять, для чего он находится в таком клубе, как Динамо. И из себя нужно выжимать максимум на тренировках, и тогда придет результат.

Когда команда выигрывает? Хочется в ближайший четверг. У нас есть четыре дня, будем готовиться. Друг другу в глаза сказали, что другого шанса нет", – сказал Караваев.

Динамо – Десна: Михайличенко доводит до исторического фиаско, в котором экс-динамовец как палач – в Киеве уже минус 13

К слову, уже в четверг, 19 сентября, в Киев приедет шведский Мальме, где сыграет против Динамо в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Начало поединка в 20:00.