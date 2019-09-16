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Караваев: Каждый должен понять, для чего он находится в таком клубе, как Динамо

00:27 27 Читати українською
Караваев: Каждый должен понять, для чего он находится в таком клубе, как Динамо
Александр Караваев / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал в эфире "Профутбол" поражение от Десны в рамках 7-го тура УПЛ.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

"Не оправдываемся. Играем, стараемся, есть моменты, но забить не получается. Какой-то нефарт. Единственное, что положительное, так это то, что на каждую игру приходит 14-15 тысяч болельщиков.

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С ребятами поговорили, и прежде всего, каждый должен понять, для чего он находится в таком клубе, как Динамо. И из себя нужно выжимать максимум на тренировках, и тогда придет результат.

Когда команда выигрывает? Хочется в ближайший четверг. У нас есть четыре дня, будем готовиться. Друг другу в глаза сказали, что другого шанса нет", – сказал Караваев.

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К слову, уже в четверг, 19 сентября, в Киев приедет шведский Мальме, где сыграет против Динамо в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Начало поединка в 20:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Десна Александр Караваев Александр Караваев
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