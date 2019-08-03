Караваев: Если бы перешел в московское Динамо, то выиграл бы только в финансовом аспекте

Новичок Динамо и игрок сборной Украины Александр Караваев признался, что у него было предложение от Динамо Москва.

"Было предложение от московского Динамо. Неофициальное, просто звонили представители оттуда, когда я был на отдыхе. Говорили, что есть заинтересованность и будут связываться с руководством Зари.

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Я решил подождать официального предложения и затем объявить свое решение. Думал об этом очень долго. Понимал, какая ситуация в стране, плюс все эти разговоры о том, что нужно кормить семью.

Я такой человек, который любит то, что делает. Не хотел, чтобы создавалась негативная ситуация. Если бы перешел в московское Динамо, то выиграл бы только в плане финансов. Я это понимал.

Есть другой путь, можно остаться здесь, можно чем-то пожертвовать. Хотел пытаться достичь каких-то результатов, играть в сборной постоянно. После этого тоже будут варианты куда перейти", – сказал Караваев в программе Вацко Light.

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