"В поражении от Франции были виноваты все, даже те, кто находился на трибунах. У нас одна команда, как в победах, так и в поражениях. После матча с Испанией Андрей Шевченко сказал, что мы достойно вышли из ситуации, в которой оказались после Франции.

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С Германией и Испанией мы уже сыграли по-другому, выполнили свой план на игру. Мы ждали своего шанса и переиграли Испанию. Должны были лучше сыграть и с немцами, но немножко не хватило. Возможно, испанцы считали, что после победы в первой игре легко обыграют нас и в Киеве, но после матча на Олимпийском, думаю, они запомнят уже наши правильные фамилии", – цитирует слова Александра Караваева официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины провела три топ-матча за семь дней в октябре. Подопечные Шевченко проиграли Франции с рекордным счетом (1:7), минимально уступили Германии (1:2) в Лиге наций и победили Испанию (1:0) впервые в своей истории.

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