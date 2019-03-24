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Караваев: Договорился в перерыве с Роналду об обмене футболками, но после матча не стал к нему подходить

17:12 151 Читати українською
Караваев: Договорился в перерыве с Роналду об обмене футболками, но после матча не стал к нему подходить
Александр Караваев / dynamo.kiev.ua

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, как противостоял Криштиану Роналду.

 

"Самым трудным было противостоять длинным передачам, которые у соперника неплохо выходили. Тот же Криштиану Роналду на втором этаже чувствует себя очень хорошо. Только за счет слаженных коллективных действий мы могли сдержать лидера португальцев.

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Поразило то, что когда Криштиану Роналду принимает мяч, он уже знает свой маневр заранее. Да, у него были моменты в нашем поединке, но я не сказал бы, что они были 100-процентными.

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В перерыве договорился с Криштиану Роналду об обмене футболками, но после игры, увидев его отчаяние за результат, не стал к нему подходить. Уже в домашнем матче постараюсь это сделать", – цитирует Караваева "Команда №1".

Теги
Евро-2020 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Украина Украина Португалия - Украина Александр Караваев Александр Караваев
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