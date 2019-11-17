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Караваев: Чувствовали, что Сербия хочет отыграться за 0:5 во Львове

22:56 41 Читати українською
Караваев: Чувствовали, что Сербия хочет отыграться за 0:5 во Львове
Александр Караваев (справа) / Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Караваев доволен ничьей с Сербией (2:2) в заключительном матче отбора к Евро-2020.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Всей командой пытались играть и в обороне, и в атаке. Но пропустили с пенальти, а затем и второй гол, когда мяч залетел за спину. Неприятно, что пропускаем, но главное, что набрали очки. Мы в итоге не проиграли ни одного матча в группе и это добавляет уверенности на будущее.

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Сегодня мотивация была доказать самим себе, что хотелось удержать то, чего достигли ранее. Стремились играть на победу и доказать, что не зря являемся лидерами группы и не случайно вышли в финал Евро с первого места.

Мы разберем сегодняшнюю игру, внесем поправки. Сначала мы договаривались играть по-другому. Но после 20-й минуты начали играть в свою игру, свою схему. Начало получаться, в итоге сравняли счет. У нас уже были матчи, как со Словакией в прошлом году, когда он уже ничего не решал и мы крупно проиграли. Мы сделали выводы и сейчас сыграли более ответственно. Сейчас мы чувствовали, что сербы хотят отыграться за 0:5 во Львове. Но и у нас были свои цели в этом матче", – рассказал Караваев в комментарии Sportarena.

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Сербия - Украина Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Александр Караваев Александр Караваев
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