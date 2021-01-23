"В контрольном матче с солигорским Шахтером я вывел команду на поле в статусе капитана. Это гордость и честь, потому что Динамо – легендарный клуб. И если ты выходишь на поле с капитанской повязкой – чувствуешь большую ответственность. Конечно, это придает гораздо больше мотивации, уверенности, желания.

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Сейчас наши физические кондиции уже намного лучше, потому что в первую неделю-полторы мы делали очень много беговой работы, то есть закладывали физическую форму. А потом уже делали то же с мячом, и большие нагрузки были в игровом плане, например, держание мяча, и тактики было много. Мы потихоньку входим в этот режим и уже гораздо лучше чувствуем себя в игре – больше сил, энергии. Чувствуем, что можем играть уже не по тайму, а больше тайма. С каждым днем ​​все лучше и лучше.

Тренировки на сборах не особо отличаются от работы в течение сезона. Но, конечно, здесь больше времени уделяем тактике. Поскольку в течение сезона у нас по одной тренировке в день, а во время сбора по две – здесь увеличивается объем работы, мы делаем больше повторений.

Наша цель – чтобы все доходило до автоматизма, как этого требует тренер. Благодаря тому, что здесь больше времени, мы больше успеваем сделать", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

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