Караваев: Будем включать все, чтобы остановить Роналду

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, как будет действовать против Криштиану Роналду.

"Где будет играть Криштиану Роналду? Думаю, в центре, будет смещаться влево. Смотрю его матчи, он любит это делать. Понимаю, что если слева, то будет играть против меня. Как я говорил, стремимся играть против лучших – вот, пожалуйста.

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Роналду очень быстрый. Будем включать все, что есть, чтобы остановить его", – сказал Караваев в эфире FootBoom.

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Напомним, поединок 1 тура отбора к Евро-2020 между Португалией и Украиной состоится сегодня, 22 марта, начало – 21:45.