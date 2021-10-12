Караваев: Босния – более сильный соперник за Финляндию
20:46 - Читати українською
Защитник сборной Украины Александр Караваев оценил уровень Боснии и Герцеговины.
"Смотрели видеонарезку игры Боснии. Они играют почти по той же схеме, что и Финляндия, но у них более квалифицированные футболисты и более слаженная команда.
Считаю, что соперник немного тяжелее Финляндии", – сказал Караваев для Футбол NEWS.
Напомним, поединок Украина – Босния и Герцеговина состоится в рамках квалификации к ЧМ-2022. Матч запланирован на 12 октября, начало в 21:45. В предыдущем поединке с финнами "сине-желтые" на выезде минмально победили (2:1).
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