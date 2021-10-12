"Смотрели видеонарезку игры Боснии. Они играют почти по той же схеме, что и Финляндия, но у них более квалифицированные футболисты и более слаженная команда.

Считаю, что соперник немного тяжелее Финляндии", – сказал Караваев для Футбол NEWS.

Напомним, поединок Украина – Босния и Герцеговина состоится в рамках квалификации к ЧМ-2022. Матч запланирован на 12 октября, начало в 21:45. В предыдущем поединке с финнами "сине-желтые" на выезде минмально победили (2:1).

Украина – Босния и Герцеговина: анонс матча отбора к ЧМ-2022