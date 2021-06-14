"Конечно, высококлассные нидерландские футболисты индивидуально где-то переигрывали нас. Но мы старались за счет командных действий перекрывать им зоны. Мы были готовы к такому футболу... Во втором тайме мы пропустили два гола, потом собрались. Ярмоленко забил великолепный гол, и Яремчук тоже. Зрелищный поединок, жаль, что такой результат...

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После первого гола у нас появилась надежда, что можем отличиться еще и вытянуть игру. За четыре минуты забили снова. Счет стал 2:2, мы понимали, что можем получить очки. Не играли на отбой, а продолжали показывать свой футбол, не отходили от собственной структуры. Старались так же играть, возможно, менее агрессивно в атаке. Однако если бы появилась возможность выбежать в атаку, то мы бы это сделали.

Все будет зависеть от следующей игры и последней. Уже потом будем смотреть на очки, забитые и пропущенные мячи. Хорошо, что мы дважды забили. Это добавляет настроения на следующие поединки. Видно было, что ребята отдали все силы, были истощены и физически, и морально. Пропущенный гол в конце – неприятно", – цитирует Александра Караваева официальный сайт УАФ.

Напомним, в драматичном матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины уступила Нидерландам со счетом 2:3. В следующих поединках подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальными командами Северной Македонии и Австрии. Заметим, что "сине-желтые" проиграли последние 6 матчей Евро, а выиграли только один – в 2012-м против Швеции.

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