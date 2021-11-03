"Не считаю, что команда потеряла тонус после неназначенного пенальти. Мы все видели, что нарушения правил не было. Знали, что арбитр посмотрит повтор и отменит свое решение, а мы пойдем вперед и забьем.

Динамо – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча

В Лиге чемпионов более интенсивный футбол, каждый матч забирает много энергии. Однако мы к этому готовы на все 100%. Каждые полгода у нас есть мощные сборы. Они нас заряжают на такие игры", – резюмировал Караваев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, киевляне второй раз подряд уступили "блаугранас" со счетом 0:1. Команда Мирчи Луческу с одним очком и нулем забитых мячей разместилась на дне турнирной таблицы группы Е.