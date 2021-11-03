Караваев – о поражении от Барселоны: "Знали, что арбитр отменит свое решение, а мы пойдем вперед и забьем"
Игрок Динамо Александр Караваев прокомментировал отрицательный результат встречи с Барселоной (0:1) в четвертом туре Лиги чемпионов.
"Не считаю, что команда потеряла тонус после неназначенного пенальти. Мы все видели, что нарушения правил не было. Знали, что арбитр посмотрит повтор и отменит свое решение, а мы пойдем вперед и забьем.
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В Лиге чемпионов более интенсивный футбол, каждый матч забирает много энергии. Однако мы к этому готовы на все 100%. Каждые полгода у нас есть мощные сборы. Они нас заряжают на такие игры", – резюмировал Караваев на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, киевляне второй раз подряд уступили "блаугранас" со счетом 0:1. Команда Мирчи Луческу с одним очком и нулем забитых мячей разместилась на дне турнирной таблицы группы Е.
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