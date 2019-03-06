Караваев – о попадании в первую шестерку УПЛ: Вся борьба впереди, скучать не придется

Капитан Зари Александр Караваев считает, что борьба за попадание в верхнюю шестерку УПЛ еще не завершена.

"Заря фаворит в борьбе за попадание в первую шестерку? Не хочется бежать впереди паровоза. Еще нужно сыграть два тура в первой части чемпионата. Вся борьба впереди. Скучать не придется. Заря будет биться до последнего.

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Смотрит ли Заря на Александрию? Мы смотрим на свою игру, и в первую очередь нам нужно оказаться среди шести лучших команд Украины", – цитирует Караваева "Команда №1".

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К слову, за 2 тура до разделения на "шестерки" Заря занимает 4 место и имеет в активе 31 очко. Мариуполь добыл 28 зачетных пунктов, Десна и Ворскла – по 27, а ФК Львов 26 баллов.