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Караваев – о новом контракте Шевченко: Даже не сомневался, что так и будет

12:33 23 Читати українською
Караваев – о новом контракте Шевченко: Даже не сомневался, что так и будет
Александр Караваев / УАФ

Латераль Динамо и сборной Украины с оптимизмом воспринял новость о новом контракте с Андреем Шевченко.

Как известно, 7 июня Андрей Шевченко согласовал новый контракт с УАФ, согласно которому легенда украинского футбола будет возглавлять национальную команду до конца 2022 года.

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"Я даже не сомневался в том, что так и будет. Подтвердилось официально то, о чем мы предполагали. Все-таки у сборной есть незавершенное дело – Евро-2020, которое сместили на один год. Мы все вместе проделали большой путь, чтобы попасть на этот турнир. Поэтому хочется сыграть там и довести до логической точки наш отборочный турнир", – рассказал Караваев Команда №1.

Заметим, именно в период работы Шевченко 28-летний Караваев стал основным защитником в национальной команде.

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Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александр Караваев Александр Караваев Динамо Киев Динамо Киев Сборная Украины
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