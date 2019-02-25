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Караваев – о курьезе на тренировке сборной: Не грех – получить "между" от обладателя "Золотого мяча"

06:30 59 Читати українською
Караваев – о курьезе на тренировке сборной: Не грех – получить "между" от обладателя "Золотого мяча"
Александр Караваев / фото из соцсетей

Полузащитник Зари и сборной Украины Александр Караваев принял участие в программе "Футбик", где звезды футбола делятся своим мастерством с детьми.

Прошлой осенью, на одной из тренировок сборной Украины главный тренер команды Андрей Шевченко пробросил Караваеву мяч между ног.

"Хотя у меня даже гордость появилась после того случая. Коноплянка меня сразу "прибил", два дня точно он меня "травил", а это только одно "между", еще второе не сняли на камеру, там два было.

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"Травили-травили", но я уже в конце говорю: это не грех получить "между" от игрока, который становился обладателем "Золотого мяча"!

У нас в команде Ярмоленко в этом специалист, Селезнев, если он вызван в сборную, тоже может, Зинченко всегда с Матвиенко могут пробросить", – рассказал Караваев.

Теги
Видеоновости Сборная Украины футбольные курьёзы Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александр Караваев Александр Караваев
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