Игрок сборной Украины и Динамо Александр Караваев, который получил порцию хейта после матча с казахами (2:2), нашел поддержку в словах тренера киевлян.

"Украина и ранее допускала подобные ошибки. Караваев – не защитник, он больше играет с края на правом фланге, неплохо атакует. На этот раз он не успел вернуться назад.

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Такой результат уменьшает шансы Украины на выход из группы. Были ошибки, которые стали решающими. Я не использую Караваева в обороне, только в атаке, там он играет лучше", – цитирует Луческу Fanatik.ro.

Напомним, именно из зоны Караваева казахи забили свои мячи и во второй раз отобрали очки у команды Петракова.

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