Каратистка Анжелика Терлюга проиграла в финале Олимпийских игр-2020, однако добыла третью серебряную медаль для сборной Украины.

29-летняя украинская спортсменка уступила болгарке Ивет Горановой в финале женского турнира по карате (вес до 55 кг, раздел кумитэ) – 1:5.

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Анжелика Терлюга принесла Украине историческую третью серебряную медаль в Токио. Турнир по карате в этом году проводится впервые в истории Олимпийских игр, поэтому Терлюга стала одной из первых призерок в этой дисциплине.

Отметим, украинские атлеты выиграли в Токио уже 13 наград – 1 золотую, 3 серебряные и 9 бронзовых.

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