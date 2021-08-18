"Потеряли очки, потому что реализация была слабая. Иметь столько стандартов и не забить ни одного гола после них – сложно, плохо. Встретили команду, которая хорошо и организованно оборонялась. Они хорошо выходили в контратаку, в одной из них легко забили нам гол, по моему мнению.

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В футбол играют две команды. 20 игроков и 2 вратаря. Бывают ошибки, это свойственно всем. Надо проанализировать. Слишком легко соперник вошел в штрафную и слишком легко дали пробить. Там никого из наших не было. В то время как мы, входя в штрафную соперника, встречали там буквально всю команду оппонентов, которая мешала нам и оборонялась самоотверженно.

Нельзя сказать, что наши игроки не хотели выиграть, избегали борьбы. Сложно выходить на замену в таких матчах. Сложно играть с насыщенной обороной соперника. Конечно, есть моменты, которые нам не нравятся, но мы это обсудим в раздевалке.

Надеюсь, Мистер завтра-послезавтра вернется к нам. Начнем подготовку к следующему матчу. Ему стало лучше. Хотели сегодня выиграть, чтобы с положительным настроением готовиться к следующему матчу", – сказал Карас в эфире ТК Футбол.

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