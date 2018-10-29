Карабах – Ворскла: стартовые составы на матч Лиги Европы

Наставники агдамского Карабаха и полтавской Ворсклы определились с исполнителями, которые начнут со стартовых минут матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Матч Карабах – Ворскла начнется в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Карабах – Ворскла: анонс матча Лиги Европы
Карабах: Вагнер – Медведев, Жежничак, Садигов, Геррье – Мичел, Гараев – Абдуллаев, Славчев, Зубир – Эмегара
Запасные: Халльдоурсон, Б. Гусейнов, Деларж, Диниев, Мадатов, Озобич, А. Гусейнов
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай – Скляр, Шарпар, Якубу, Ребенок, Кулач – Коломоец
Запасные: Ткаченко, Габелок, Мысык, Карека, Одарюк, Сергийчук, Чижов
Карабах – Ворскла: где смотреть матч Лиги Европы