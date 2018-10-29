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Карабах – Ворскла: стартовые составы на матч Лиги Европы

25 октября 19:00 1471 Читати українською
Карабах – Ворскла: стартовые составы на матч Лиги Европы
Карабах – Ворскла: стартовые составы на матч Лиги Европы / ФК Ворскла

Наставники агдамского Карабаха и полтавской Ворсклы определились с исполнителями, которые начнут со стартовых минут матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Матч Карабах – Ворскла начнется в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Карабах – Ворскла: анонс матча Лиги Европы

Карабах: Вагнер – Медведев, Жежничак, Садигов, Геррье – Мичел, Гараев – Абдуллаев, Славчев, Зубир – Эмегара

Запасные: Халльдоурсон, Б. Гусейнов, Деларж, Диниев, Мадатов, Озобич, А. Гусейнов

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай – Скляр, Шарпар, Якубу, Ребенок, Кулач – Коломоец

Запасные: Ткаченко, Габелок, Мысык, Карека, Одарюк, Сергийчук, Чижов

Карабах – Ворскла: где смотреть матч Лиги Европы

Лига Европы3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четверг 25 октября 2018

Карабах
Матч окончен
0 : 1
Ворскла
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