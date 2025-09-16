Дебют мечты для Судакова

Матч против Карабаха не стал дебютным для Георгия в футболке Бенфики. Наш земляк вышел на замену на выходных против Санты-Клары и даже выдал один классный пас, но тогда Бруну Лаже расположил его ближе к левому флангу. На Лигу чемпионов же Судакова вернули в родную позицию "десятки" – и поставили в старт. Впервые.

Уроки Арды Турана не прошли для украинца зря. От Георгия требовали точно таких же действий, что и в Шахтере – как можно чаще открываться на чужой трети и атаковать пространство за спинами защитников. Или же между линиями, однако обязательно впереди.

А еще Судакову доверили стандарты. Именно он пошел выполнять подачу с первого углового во встрече на Да Луж – и именно с этой подачи Георгий оформил дебютный ассист в Бенфике. Навес экс-дончанина нашел голову Барренечеа, а тот направил мяч под дальнюю штангу. 1:0!

На 16-й же минуте Судаков выполнил второй ассист! Да еще и с игры! Георгий долго балансировал на линии офсайда, ожидая пас от Шельдерупа в глубину, но мяч ушел в недодачу. Украинец принял его и выдал разрезную передачу в штрафную – рикошетом от двух защитников мяч прилетел к Павлидису. Грек развернулся и легко переиграл голкипера.

После этого наш земляк выполнил несколько хороших диагоналей и переводов, однако в районе 30-й минуты Бенфика начала сбавлять в активности. Лиссабонцы забыли о прессинге, а в работе на чужой трети появился брак. Комбинации и интересные открывания исчезли не только у Судакова.

В работе без мяча Судаков тоже выглядел неплохо. До перерыва он выиграл все три единоборства, постоянно перекрывал линии передач в центр, а также опускался страховать Риоса или Барренечеа во время выдвижений вперед. Во время матчей за Шахтер или сборную Судаков редко действовал настолько дисциплинированно.

Во втором тайме Георгий снова стал заметной фигурой, регулярно открываясь на чужой половине в левом полуфланге. Георгий эффективно заполнял разрывы в линиях азербайджанцев и разогнал несколько контратак – как ведением, так и передачами. Вот только португальцам критически не хватало открытий за спинами.

Единственный потенциальный голевой пас после перерыва Судаков провел на 61-й минуте, когда открылся между линиями перед штрафной. Георгий мог сыграть в ширину, но вместо этого дал разрезную передачу Шельдерупу – впрочем, Медина успел прервать ее.

Карабах перевернул игру несмотря на героическое сопротивление Трубина

Хозяева не просто так переключились на 30-й минуте. Именно тогда "орлы" пропустили необязательный гол со стандарта. Защитники не смогли вынести подачу, а отскок в штрафной поймал Андраде – Леандру нанес мощный удар с лету, а Трубин даже не пошевелился. 2:1!

Еще через четыре минуты Карабах мог отыграться в результате обрезки Антониу Силвы. Центрбек подарил мяч Кади, который под давлением Отаменди пробил метров с 13-ти – стойка спасла португальцев, но азербайджанцы выиграли подбор и завершили атаку сильным ударом Андраде. Быть бы голу, если бы Трубин не выполнил героический сейв!

В компенсированное же время Дуран разогнал контратаку с разрезной передачей на левый край штрафной. Андраде под небольшим углом вышел один на один, но прошить Трубина не смог – Анатолий парировал выстрел под ближнюю!

Именно усилиями Анатолия Бенфика отправилась отдыхать со счетом 2:1, однако через две минуты после перерыва Карабах добился своего. Янкович прошил оборону пасом из глубины на Дурана, а тот отклеился от Антониу Силвы и пробил с левого края штрафной – точно под дальнюю штангу. Мог ли Трубин сыграть в этой ситуации лучше? Вопрос дискуссионный.

Дважды Судаков мог заработать опасные штрафные. Убегая на дриблинге, украинец получил толчок в спину и хоккейную блокировку на линии штрафной площади. Арбитр не стал свистеть.

На поле вышел третий украинец

Бенфика вернула доминирование после второго пропущенного гола, однако моментов возникало совсем немного. Колоссальное давление вылилось всего в один реальный шанс забить гол – когда Риос принял проникающий пас от Шельдерупа, качнул защитника и пробил метров с 13-ти в ближний угол. Сфера попала во внешнюю сторону сетки.

Карабах же умудрился и третий гол провести. Мустафазаде, который когда-то выступал за Минай, замкнул навес из глубины, однако его удар головой мимо инертного Трубина (Анатолий не вышел на перехват) не изменил счет. Ахмед находился в гигантском офсайде.

Этот эпизод продемонстрировал, что Карабах остается опасным на контратаках. Гурбан Гурбанов тоже почувствовал этот момент, выпустив на поле вингера Кащука вместо травмированного центрхава Янковича. На поле появился третий украинец – чемпион мира, между прочим.

И именно этот ход сотворил сенсацию. Кащук оставался незаметным до 86-й минуты, а затем случился третий гол в ворота Бенфики. Алексей принял вынос от голкипера, зашел на правый край штрафной, обыгрался с Зубиром и вколотил под ближнюю штангу – Трубин не смог дотянуться ... 2:3!

Бенфика, конечно же, провела несколько атак в ответ, однако настоящего нашествия команда не создала. Кащук еще и несколько раз поддержал или разогнал контратаки – пусть и без завершения. В конце концов, азербайджанцы выдержали. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Карабаха!