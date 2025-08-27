Карабах таки доказал, что азербайджанский футбол тоже находится на подъеме, хотя и был близок к позору. Неделю назад коллектив одержал выездную победу в Будапеште, разбив Ференцварош со счетом 3:1. Мало кто верил, что подопечные Гурбана Гурбанова растранжирят такой гандикап.

Комментаторы из Казахстана обезумели после выхода Кайрата в ЛЧ – видео эмоциональной реакции

Первый тайм заставил хозяев понервничать, но на перерыв команды ушли при убедительном преимуществе Карабаха. Гости так настроились, что открыли счет уже на 12-й минуте в результате прострела Варги на Джозефа, однако за азербайджанцев ответил Леандру Андраде – сначала он забил с передачи Ахундзаде, а затем ассистировал Зубиру. 2:1!

Ференцварош явно терялся под фланговыми контратаками соперника, но всего через 8 минут после старта второго тайма венгры восстановили статус-кво. Они заработали пенальти, который реализовал Варга – 2:2! На 82-й же минуте Карабах пропустил в третий раз вследствие грандиозного штрафного в исполнении Тота. 2:3!

По сумме двух матчей счет почти сравнялся. Ференцварошу не хватало всего одного гола, чтобы перевести игру в овертайм. Спасти мадьяр на 87-й минуте мог Варга, который замкнул навес Тота на дальнюю штангу – голкипер парировал, а Барнабаш сразу же добил с двух метров. И не попал в ворота!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу будапештского коллектива (2:3), однако этот результат не порадовал подопечных Робби Кина. По сумме двух матчей мадьяры вылетели в Лигу Европы. Карабах, выиграв с суммарным счетом 5:4, сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.

Бранн в большинстве разгромил кипрский АЕК и впервые в истории вышел в Лигу Европы