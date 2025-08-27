Карабах прорвался в основной этап ЛЧ несмотря на поражение в драматической битве с Ференцварошем
Карабах в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 проиграл Ференцварошу (2:3), но вышел в основной этап турнира. Отчет читайте на "Футбол 24".
Карабах таки доказал, что азербайджанский футбол тоже находится на подъеме, хотя и был близок к позору. Неделю назад коллектив одержал выездную победу в Будапеште, разбив Ференцварош со счетом 3:1. Мало кто верил, что подопечные Гурбана Гурбанова растранжирят такой гандикап.
Комментаторы из Казахстана обезумели после выхода Кайрата в ЛЧ – видео эмоциональной реакции
Первый тайм заставил хозяев понервничать, но на перерыв команды ушли при убедительном преимуществе Карабаха. Гости так настроились, что открыли счет уже на 12-й минуте в результате прострела Варги на Джозефа, однако за азербайджанцев ответил Леандру Андраде – сначала он забил с передачи Ахундзаде, а затем ассистировал Зубиру. 2:1!
Ференцварош явно терялся под фланговыми контратаками соперника, но всего через 8 минут после старта второго тайма венгры восстановили статус-кво. Они заработали пенальти, который реализовал Варга – 2:2! На 82-й же минуте Карабах пропустил в третий раз вследствие грандиозного штрафного в исполнении Тота. 2:3!
По сумме двух матчей счет почти сравнялся. Ференцварошу не хватало всего одного гола, чтобы перевести игру в овертайм. Спасти мадьяр на 87-й минуте мог Варга, который замкнул навес Тота на дальнюю штангу – голкипер парировал, а Барнабаш сразу же добил с двух метров. И не попал в ворота!
В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу будапештского коллектива (2:3), однако этот результат не порадовал подопечных Робби Кина. По сумме двух матчей мадьяры вылетели в Лигу Европы. Карабах, выиграв с суммарным счетом 5:4, сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.
Бранн в большинстве разгромил кипрский АЕК и впервые в истории вышел в Лигу Европы