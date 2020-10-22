Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по инциденту после квалификационного матча против Легии.

13 игроков и 14 работников персонала Карабаха легко отделались из-за скандального приветствия после поединка Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Их жест был расценен как политический из-за военных действий на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном.

Отметим, что в основе конфликта, который длится десятки лет, – Нагорно-Карабахский регион. Он признан частью Азербайджана, но является под контролем этнических армян.

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