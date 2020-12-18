Карабах не приехал на поединок против Вильярреала в рамках ЛЕ, за что УЕФА присудил техническое поражение гостям, сообщает официальный сайт организации.

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Азербайджанцы объяснили свой поступок вспышкой коронавируса в лагере команды. На турнирное положение в группе И этот матч никак не влиял. После вердикта УЕФА Вильярреал остался первым в квартете с 16-ю очками, а Карабах занял последнюю строчку только с одним зачетным баллом.

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