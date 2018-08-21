Капитаны всех клубов Ла Лиги выступят против проведения матчей чемпионата в США

В чемпионате Испании нарастает недовольство из-за решения Ла Лиги проводить матчи в США.

22 августа капитаны всех 20 команд чемпионата Испании соберутся для подготовки заявления о проведении некоторых матчей Ла Лиги в США, сообщает издание AS.

Игроков выступают против такого нововведения.

Ла Лига будет проводить матчи в Северной Америке: Реал и Барселона могут сыграть в США уже в этом сезоне

Напомним, Ла Лига объявила о заключении соглашения с американской медиакомпании Relevent Sports, по условиям которой несколько матчей сезона пройдут в Северной Америке.

Обязательным условием является то, что в этом матче должны сыграть Реал, Барселона или Атлетико.

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