Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) направила в УЕФА запрос о проведении матча между Барселоной и Вильярреалом в Майами. Матч 17-го тура Ла Лиги запланирован на 20 декабря.

Балотелли о периоде в Барселоне: "Та команда играла нелегально, мы выигрывали 15:0 – никакой тактики"

По данным Mundo Deportivo, ни один из капитанов клубов Ла Лиги не знал о планах проведения матча в США. При этом игроки не возражают против переноса игры, но запросили более детальную информацию. В частности, футболистов интересует принцип выбора матча Вильярреал – Барселона, а также количество запланированных за рубежом матчей чемпионата в будущем.

Еще один вопрос касается соблюдения коллективного соглашения между работодателями и профсоюзом. Так, статья 8 устанавливает максимальную продолжительность тренировочного сбора перед выездным матчем в 72 часа, включая время в пути. Также, согласно статье 9, футболисты "должны отдыхать не менее полутора дней в неделю, из которых по крайней мере один должен быть непрерывным".

В случае отсутствия разъяснений футболисты могут выступить против переноса матча в США и дальнейшего проведения игр Ла Лиги за рубежом.

"Каждый день ждал известия о смерти родных": надежда Кройфа и сосед Гвардиолы, который сбежал от войны и любил забивать Реалу