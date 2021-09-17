Пеллегрини стал первым футболистом в истории, который отличился во всех трех нынешних еврокубках. В сезоне 2018/19 он забивал в Лиге чемпионов, в прошлом сезоне трижды отличился в Лиге Европы, а вчера оформил дубль против софийского ЦСКА в Лиге конференций.

Рома готовит для капитана новый 5-летний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В предыдущем соглашении была прописана клаусула в размере 30 миллионов евро, а теперь клуб хочет убрать ее из нового контракта.

Пеллегрини – воспитанник Ромы, но был вынужден на два года уехать в Сассуоло, чтобы пробиться в основу "волков". Жозе Моуринью бесконечно доверяет 25-летнему хавбеку.

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