Капитанская повязка давит на меня, – Джеко ностальгирует по Тотти и Де Росси

Нападающий Ромы Эдин Джеко признался, что уход легенд римского клуба Франческо Тотти и Даниэле Де Росси сильно сказался на команде.

"Рома что-то потеряла. Тотти и Де Росси были личностями как на поле, так и за его пределами. Теперь мы вместе с Фасио, Коларовым, Флоренци и Миранте управляем молодыми игроками и представляем команду. Капитанская повязка давит на меня. Раньше ее носили такие игроки, как Тотти и Де Росси. Но я готов быть капитаном", – приводит слова Джеко издание La Stampa.

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Напомним, Франческо Тотти защищал цвета римского клуба в течение 25 лет – с 1992 по 2017 год. После окончания карьеры игрока он был назначен на должность директора клуба. В июне 2019 г. Тотти оставил эту должность и покинул Рому. Де Росси играл за Рому с 2002 по 2019 год, а затем перешел в аргентинский клуб Бока Хуниорс.

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