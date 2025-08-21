Рома хочет избавиться от полузащитника Лоренцо Пеллегрини на своих условиях.

Вест Хэм сделал Роме предложение по Пеллегрини, но римляне не спешат его принимать. Как информирует Corriere dello Sport, лондонцы предложили 5 млн евро + бонусы, которые будут выплачены в течение четырех лет.

Гасперини отобрал у Пеллегрини капитанскую повязку в Роме – у Довбыка есть шанс

Пока сам Пеллегрини обдумывает эту возможность, Рома просит за своего капитана 10 млн евро. Однако агент Лоренцо отклонил это предложение, считая его завышенным.

Сейчас Пеллегрини восстанавливается после операции на носовой перегородке.

