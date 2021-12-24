Торонто выходил на 34-летнего капитана "грифонов" с предложением трансфера. Ему предлагали контракт на 2 года, утверждает Николо Скира.

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Но Кришито такой вариант продолжения карьеры отверг. Доменико решил остаться в Генуе и будет сражаться с командой Андрея Шевченко за сохранение прописки в Серии А.

Капитан Дженоа в этом сезоне провел 16 поединков, забил 6 мячей и отдал 1 голевой пас. Несколько встреч Доменико Кришито пропускал из-за травмы.

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