Защитник Бенфики Ян Вертонген был не в оптимальном состоянии, но отыграл полный матч.

Накануне "орлы" второй раз за неделю проиграли принципиальному сопернику. Хотя Роман Яремчук забил, но Порту отличился трижды.

Яремчук забил, упустил супермомент и стал жертвой обстоятельств – Бенфика проиграла Порту, получив очередной удар

Возможно, одной из причин такого результата стало плохое самочувствие Яна Вертонгена. В одном из эпизодов камеры уловили, как капитана Бенфики стошнило прямо на поле. Интересно, что бельгиец отыграл все 90 минут матча.