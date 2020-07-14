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Капитан Зари признался, как устроил взбучку Ледневу

14:17 - Читати українською
Капитан Зари признался, как устроил взбучку Ледневу
Богдан Леднев / фото: Заря

Голкипер луганской Зари Никита Шевченко рассказал, как проводил воспитательную беседу с Богданом Ледневым.

"Напихал" разок Ледневу. Не скрою. Не помню, с кем играли, он начал там от себя, под себя. Потерял, в отбор не идет. Много внимания парню, решил: "Сейчас себя покажу".

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Сказал тогда ему, что он сам ничего не добьется. Все, чего он достиг, только благодаря пацанам. Мы ему помогаем, носим рояль. Будь добр на несколько клавиш нажать", – сказал Шевченко в эфире Профутбол.

Напомним, Богдан Леднев выступает за Зарю на правах аренды, а его контракт принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне хавбек провел за луганскую команду 32 матча, в которых отметился 13-ю голами и тремя ассистами.

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Никита Никита Шевченко Заря Заря Богдан Богдан Леднев
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