Капитан Вулверхэмптона гордится своей командой, несмотря на поражение от Севильи

"Мы говорили, что хотим добиться чего-то особенного. Мы очень разочарованы. Мы вместе побеждаем и проигрываем – сегодня мы потерпели поражение в матче с командой высочайшего уровня.

Вулверхэмптон – Севилья – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мне кажется, им пришлось потрудиться, ведь мы отдали все силы игре. Я не знаю, что еще сказать. Мы оставили все силы на поле. Мы опустошены, ведь надеялись одержать хороший результат.

Это удивительный турнир – просто невероятный. Я горжусь тем, как мы выступили в этом году. Мы пробились в восьмерку лучших, а это колоссальное достижение для команды, игравшей во втором дивизионе всего пару лет назад. Я горжусь каждым человеком, причастным к этому клубу", – цитирует эмоционального капитана Вулверхэмптона сайт УЕФА.

Напомним, "волки" вылетели в 1/4 финала Лиги Европы от Севильи, уступив со счетом 0:1. Сезон 2019/20 Вулверхэмптон завершил на 7-й строчке АПЛ.

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