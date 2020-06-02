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Капитан Ворсклы пролил свет на свое будущее в команде

08:26 9 Читати українською
Капитан Ворсклы пролил свет на свое будущее в команде
Владимир Чеснаков / Фото из открытых источников

Лидер полтавского клуба Владимир Чеснаков признался, где планирует продолжить карьеру.

"Лукавить не буду. Скажу честно – хочу войти в историю клуба и остаться здесь после окончания карьеры. В Полтаве я состоялся как футболист, а Ворскла сделала меня тем футболистом, которым я есть сегодня. Скрывать не буду: с Ворсклой хочу быть по жизни. Всегда.

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Помню, как мы с Даллку в 2016 году сидели за чашкой кофе и он сказал: "Хочу передать капитанскую повязку одному парню". Это классно было. Я рад, что мне досталась капитанская повязка от Даллку. Он для меня был, есть и будет примером на футбольном поле и в жизни", – сказал Чеснаков в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, в матче предыдущего тура против Львова 32-летний защитник сыграл свой 292-й поединок за полтавский клуб и сравнялся по этому показателю с легендарным албанцев Армендом Даллку. Уже в следующем матче Чеснаков может стать единоличным лидером Ворсклы по этому показателю.

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Арменд Даллку Арменд Даллку Владимир Чеснаков Владимир Чеснаков Ворскла Ворскла
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