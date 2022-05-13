"Среди самых крутых назову Артема Милевского, Евгения Селезнева и Лучиана Бурдужана.

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Это первая тройка, которая сразу приходит в голову. Однако играл против большого количества классных футболистов", – сказал Чеснаков в интервью FanDay.

Напомним, Милевский уже завершил карьеру, Селезнев защищает цвета Миная, а Бурдужан выступал в УПЛ с 2011 по 2014 годы и успел побегать в футболках Черноморца, Таврии и Говерлы.

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