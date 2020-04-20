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Капитан Вольфсбурга хотел бы усилить соперника Шахтера 47-летним Зиданом

10:56 51 Читати українською
Капитан Вольфсбурга хотел бы усилить соперника Шахтера 47-летним Зиданом
Зинедин Зидан / Getty Images

Лидер "волков" Джошуа Гилявоги считает, что Зизу даже сейчас добавил бы класса его команде, которой играть матч 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера.

"У нас прекрасная команда. Но если бы у меня была возможность поиграть с Зинедином Зиданом, я бы немедленно его подписал. Пусть даже ему уже почти 50 лет.

Он сделал для Франции невероятное. Это лучший игрок, когда-либо игравший за нашу сборную. В то же время Зинедин – замечательный человек. Первая ассоциация при упоминании Зидана – высоченный класс", – цитирует капитана Вольфсбурга Goal.com.

Гилявоги пропустил первый матч с Шахтером (поражение "волков" 1:2) из-за травмы, однако коронавирусная пауза дает ему возможность восстановиться. Если Лигу Европы все же доиграют, скорее всего, в ответном матче с "горняками" Джошуа примет участие.

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