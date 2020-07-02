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Капитан Вест Хэма: Ярмоленко создал немного магии

2 июля 10:39 - Читати українською
Капитан Вест Хэма: Ярмоленко создал немного магии
Ярмоленко и Райс / фото: Вест Хэм

Капитан лондонского Вест Хэма Деклан Райс прокомментировал победный гол Андрея Ярмоленко в ворота Челси (3:2).

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

"Я был немного уставший, допустил ошибку, сфолил и дал возможность Виллиану нанести удар со штрафного. В такие моменты ты думаешь: "О, нет, что происходит?" Но благодаря Антонио, у которого еще осталось немного силы, он запустил мяч на Ярмоленко, а тот создал немного магии.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Забить и посмотреть на ребят, менеджера и тренерский штаб. Они заслужили это, усердно работая каждый день, думая о футболе 24/7. Сегодняшняя победа для болельщиков и менеджера. Думаю, каждый фанат будет гордиться этим и не будет спать", – сказал Райс в комментарии для пресс-службы Вест Хэма.

Напомним, Ярмоленко стал героем Вест Хэма в матче 32-го тура АПЛ против Челси. Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а в конце матча забил победный гол. Благодаря победе над "синими" Вест Хэм набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на 3 пункта. В активе самого Ярмоленко в нынешнем сезоне теперь 4 гола и один ассист в 17-и встречах.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Челси Деклан Деклан Райс
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